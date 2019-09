"Novità dal prossimo GP. A Sochi gomme non decisive"

A Sochi la Mercedes dovrà quindi rialzare la testa. E soprattutto, rispondere alla Ferrari. Una reazione che, dalle parole di Allison, nei prossimi GP passerà anche da qualche novità di assetto. "Ci sarà ancora qualche modifica, non enorme ma utile. Nessuna di questa sarà però presente qui in Russia". Dal 2014, anno in cui si è iniziato a correre su questo circuito, la Mercedes ha sempre vinto: 3 volte con Hamilton, una con Rosberg e una con Bottas. Per confermarsi, Allison non vede fondamentale la scelta delle gomme: "Non avranno un effetto molto grande, tra morbide o dure non farà una grande differenza. Dobbiamo fare un settaggio sulla macchina che è migliorata rispetto alle ultime gare e trovare il lap time. Non c’è alcun effetto di gomme".