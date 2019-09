"Il weekend non è iniziato troppo male, però non siamo migliorati quanto gli altri che hanno compiuto un’importante progressione". Lewis Hamilton, leader del Mondiale di F1, spiega così il suo venerdì di libere del GP della Russia. "Stiamo perdendo 8 decimi al giro dalle Ferrari sui rettilinei - ha aggiunto il britannco della Mercedes - Progrediamo, ma loro lo fanno con notevole rapidità. Proviamo a capire come possiamo migliorare, ma non è un compito semplice.

Lewis spera nella pioggia

"Abbiamo iniziato bene, poi siamo andati in calo e verso la fine della seconda sessione è andata di nuovo un po’ meglio - ha aggiunto Lewis - Sabato sarà una giornata difficile, spero piova. Non siamo dove vorremmo ma lavoreremo nella notte. Resto sempre fino a molto tardi e cercheremo di capire per tornare in pista con alcune modifiche alla monoposto".

Fiducia nel team

"Ho fiducia nei miei ragazzi, non so se troveremo quello che manca per sfidare Ferrari e Red Bull. Non stiamo tirando fuori il massimo dalla macchina ed è un problema che abbiamo da 3 gare. Stiamo ancora provando a capire".