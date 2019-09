In fondo al primo rettilineo la SF90 numero 16 di Charles Leclerc fa valere la sua efficienza e la sua potenza portando a casa la top speed più alta con 327 km/h. Dietro al monegasco proprio Max Verstappen con 323, a testimonianza di un’unità Honda oggi probabilmente anche tenuta alta a livello di potenza. Nella lunghissima curva 3 (percorsa tutta in pieno dai piloti) le velocità sono molto simili, con Bottas e Leclerc a 288 km/h e Verstappen poco dietro a 286. Da notare quindi la prestazione Ferrari che in una curva dove è così importante avere il carico riesce ad essere alla pari o superiore alle vetture con il maggior carico aerodinamico del circus. Un aggressivo Leclerc poi passa a curva 4 più veloce della concorrenza con 171 km/h, davanti a Verstappen 167 e Bottas 165. Da notare come negli allunghi successivi sia la Mercedes numero 77 a fare le velocità più alte, caratteristica riservata a Ferrari fino a pochi Gran Premi fa.

Arrivando a curve 7 e 8 troviamo le due curve dove Leclerc si è forse trovato più a suo agio ed è riuscito ad essere più aggressivo, entrambe percorse vicino ai 190 km/h, mentre Mercedes e Red Bull erano poco superiori ai 180. Leclerc è di nuovo il più veloce anche nel secondo lungo rettilineo con 323 km/h e di nuovo Verstappen è secondo a soli 2 km/h. La parte mista che va da curva 13 a curva 16 è terreno di caccia per Red Bull che grazie al carico e ad un’ottima stabilità della vettura riesce ad ottenere i riscontri sia velocistici che cronometrici migliori. Infatti, anche se Leclerc riesce a staccare ben 263 km/h prima della staccata di curva 17, Verstappen è subito lì a 261. Situazione analoga anche per la percorrenza di curva 17 e 18. L’ultima curva, la 18, che immette sul traguardo è quella che Valtteri Bottas riesce ad affrontare portando più velocità con 119 km/h contro i 116 di Leclerc e i 114 di Verstappen.

Questi i riscontri del venerdì. Sabato i per la qualifica è prevista pioggia e sarà molto interessante andare a vedere come cambierà la situazione e se ci saranno sorprese. D’altra parte, le previsioni per domenica sono di una gara asciutta, che aiuterebbe Ferrari nella prestazione generale e nelle situazioni di gara: il lunghissimo rettilineo iniziale infatti sembra un bel terreno di caccia per la SF90 sia per attaccare che per difendersi.