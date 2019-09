La Formula 1 è scesa in pista nel venerdì di prove libere di Sochi. E tra i più veloci, a conferma del suo momento magico, c'è Charles Leclerc. Primo nelle Libere 1, secondo nella seconda sessione dietro a Verstappen, il monegasco dimostra voglia di fare, e di tornare alla vittoria. Quella sfumata a Singapore a favore del compagno di team Sebastian Vettel, grazie ad una strategia interna che il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, ha così commentato: "Siamo consapevoli che sia molto difficile per un pilota in quel momento della gara capire cosa stia succedendo intorno a lui. Dopo una gara incredibile, si è ritrovato secondo: per noi avevamo il dovere di spiegargli cosa stesse succedendo, abbiamo fatto uno sforzo per fargli arrivare l’informazione che non aveva" ha spiegato ai microfoni di Sky. Come Hamilton ieri in conferenza, anche Mekies giustifica la reazione avuta da un pilota durante una gara difficile da affrontare, mentalmente e fisicamente, come quella di Marina Bay: "Visto dall’interno è tutto più facile da commentare. Seb e Charles stanno lavorando molto bene insieme, approcciando ad ogni GP come squadra, Mattia (Binotto, team principal, ndr) sta passando molto tempo con loro per far sì che succeda. E credo che lo facciano con cuore e volontà. Poi se stai girando a Singapore, con 40 gradi, e passi dal primo al secondo posto, è normale pretendere una risposta. La realtà è che stanno facendo molto bene".