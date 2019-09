"Eravamo andati forte a Singapore, non c'era ragione per non pensare di andare forte anche qui". Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha commentato il suo venerdì di libere in Russia, chiuso con un primo ed un secondo posto. "Non ci aspettavamo una Red Bull tanto forte sul passo - ha aggiunto il monegasco - Dobbiamo lavorare ancora un po' sul giro da qualifica, mentre siamo molto positivi sul passo gara. Servirà intervenire sul bilanciamento e guadagnare sul fronte della velocita' per domani". ".

"Mai un passo così"

"Punto alla pole position, ma sono molto ottimista per la gara. Ho un ottimo passo gara, uno dei più forti di tutta la stagione. Il team sta facendo un lavoro incredibile per metterci a disposizione un mezzo sempre migliore e io ultimamente mi sento molto più a mio nella macchina".