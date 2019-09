Inserite nel calendario del Mondiale 2020, e per ora ufficializzate, le gare in Olanda e Vietnam rischiano di saltare: per Zandvoort problemi legati al rispetto dell'ambiente, mentre ad Hanoi è una corsa contro il tempo per la realizzazione dei lavori del circuito. Più ottimismo in Vietnam che in Olanda

