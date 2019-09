Indizio 'social'

Ora per il futuro di Hulkenberg arriva un indizio ‘social’. Su Instagram, infatti, il profilo ufficiale del team Jaguar Racing, che al momento compete con una sola vettura (affidata a Mitch Evans) in Formula E, ha iniziato a seguire il tedesco. Notizia curiosa, che in un momento come questo può dare indicazioni importanti sul futuro di Hulkenberg. E che non esclude, quindi, una nuova possibile esperienza nel prossimo anno per il 32enne.