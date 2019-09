Il fenomeno Charles

La seconda parte di stagione prosegue in parte sulla stessa falsa riga della prima. Hamilton vince altre 3 volte (Francia, Gran Bretagna e Ungheria), fa secondo a Spa e terzo in Belgio. Due ‘non-vittorie’ dovute al boom Ferrari. Anzi, al boom Leclerc: Charles centra due weekend semplicemente perfetti in Belgio e in Italia, registrando le doppiette pole position-gara e facendo tremare la non più imbattibile Mercedes. A Singapore si riscopre anche Vettel, col monegasco secondo, e giù dal podio Hamilton e Bottas. Il finlandese è protagonista di un brusco calo: tra il GP di Francia e Monza fa 3 volte secondo ma registra anche uno zero, a Hockenheim, dove Hamilton termina nono, ad oggi il suo peggior risultato in stagione. In questa seconda sequenza di GP, Leclerc ha ottenuto 110 punti (dei 200 complessivi nel Mondiale), appena 12 in meno di Hamilton. Da notare anche il rendimento di Max Verstappen, più costante del giovane ferrarista (con cui è a pari merito nella classifica iridata) tra le diverse fasi della stagione.