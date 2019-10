Antonio Giovinazzi è a caccia di riscatto, dopo il 15esimo posto di Sochi, e di certezze, in vista della prossima stagione. Il pilota italiano, protagonista nel Mondiale in corso con la Alfa Romeo, non ha ancora ricevuto la riconferma per il prossimo anno. Giovinazzi si dice però convinto che la strada seguita negli ultimi GP sia quella giusta per rimanere in F1 anche nel 2020. "Ancora non sappiamo cosa succederà il prossimo anno, ma se i risultati saranno questi nessuno mi potrà togliere il sedile il prossimo anno. Continuiamo così e ci sarà un lieto fine".