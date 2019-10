Tutto chiarito, le incomprensioni de l GP Russia sono acqua passata. Lo ha detto in più di un'occasione Charles Leclerc, pilota della Ferrari, durante la conferenza piloti a Suzuka, dove (tifone permettendo) è in programma il 17esimo weekend del Mondiale di F1. Leclerc, che al via di Sochi ha accettato di dare a Sebastian Vettel concedendogli il primo posto, salvo poi faticare a riprendersi la leadership fino alla strategia decisa dal team. "Il rapporto con Vettel dopo la Russia? Ci sono stati fraintendimenti ma è tutto risolto, dall'esterno sembrava tutto gigantesco ma non lo era - ha detto Leclerc -. Non ho incontrato Vettel a Maranello ma ho parlato con Binotto che lo aveva visto il giorno prima. E' tutto chiarito. La priorità è fare il bene del team, ma è normale che io voglia battere Vettel e viceversa. Ma tutti vogliamo il bene del team".



Ottimismo per Suzuka

"Non ci sono motivi per non essere competitivi anche in questo weekend - ha spiegato il monegasco -. La macchina va bene, è così da quando siamo rientrati dalla sosta estiva. Nelle ultime due gare mi aspettavo di più, ma le cose vanno comunque bene".