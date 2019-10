Le previsioni e il rugby che si ferma

Le previsioni meteo hanno annunciato per il weekend l'arrivo del tifone - il 19esimo stagionale in Giappone - e sabato Hagibis dovrebbe abbattersi su Tokyo a circa 300 km a est di Suzuka. La FIA avrebbe già preso in considerazione l'ipotesi di spostare le qualifiche la mattina di domenica 13 ottobre. L'arrivo di Hagibis, come detto, ha provocato anche la cancellazione degli incontri in programma per sabato prossimo tra Inghilterra e Francia e tra Italia e Nuova Zelanda dei Mondiali di rugby.