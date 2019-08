Daniil Kvyat debutta in Toro Rosso al GP d'Austria 2014 e con il suo nono posto strappa il primato del pilota più giovane ad andare a punti a Vettel. L'anno successivo la promozione in Red Bull. Dopo una rocambolesca partenza del GP di Russia 2016, il russo colpisce Vettel alla prima curva. Questo è il pretesto per degradarlo in Toro Rosso, lasciando campo libero a Verstappen, in sorprendente ascesa. Rimane nel team B fino al termine del 2017, per poi essere richiamato nel 2019, dopo una stagione in Ferrari in veste di collaudatore.