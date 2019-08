Tempo di vacanze per i piloti della Formula 1, che si ritroveranno in pista per il Gp del Belgio, in programma il 1° settembre. Prima di partire per gli Usa Leclerc è stato in Grecia con la fidanzata Giada, Giovinazzi in Puglia, Raikkonen e la moglie Minttu in Toscana, "sessioni" di... barbecue per Lando Norris, mentre Lewis Hamilton si tiene in allenamento giocando a basket