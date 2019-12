1/12

Tradizionale cena natalizia in casa Juve con il presidente Andrea Agnelli, dirigenti, staff tecnico, giocatori e famiglie. I bianconeri saranno attesi ora da un doppio impegno in settimana: mercoledì l'ultima partita dell'anno in campionato a Genova con la Sampdoria e domenica la Supercoppa italiana a Riad contro la Lazio (foto dal profilo Twitter della Juventus)