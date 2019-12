Jorge Mendes al Golden Boy 2019: "Cristiano meritava il Pallone d'Oro"

Il procuratore elogia CR7: "Il prossimo anno potrà vincere il Pallone d'Oro, per me darlo a Messi è stata un'ingiustizia. Ma la vita è così, Cristiano è un campione e sa cosa deve fare"

Jorge Mendes è salito sul palco del Golden Boy 2019 per ricevere il premio come miglior procuratore europeo dell'anno. Il portoghese parla del suo assistito numero uno: "Cristiano meritava di vincere il Pallone d'Oro, io penso che se lui avesse giocato nel Real l'avrebbe vinto. Il prossimo anno con il Portogallo arriverà a segnare almeno 110 gol e potrà vincerlo. Quando ho saputo che quest'anno andava a Messi per me è stata un'ingiustizia. Cristiano ha vinto anche la Nations League. Ma la vita è così, lui è un campione e sa cosa deve fare. Vedremo cosa succederà nel 2020".

"CR7 è il miglior giocatore del calcio mondiale"

"Ronaldo è il miglior giocatore del calcio mondiale. Prima di lui - prosegue Mendes - il Portogallo non ha vinto niente, con Cristiano ha vinto Europeo e Nations League. Ha trasformato completamente il calcio mondiale. Quando si parla di Portogallo si parla di un piccolo paese che con lui è cambiato. Anche al Real è arrivato nel 2009 contro un Barcellona che era la miglior squadra della storia e ha cambiato tutto. Al Real alla fine ha vinto quattro volte la Champions. È impossibile paragonare qualsiasi giocatore a Cristiano. Cosa pensa CR7 di Joao Felix? Che è un fenomeno. Deve lavorare, ma è pieno di talento e intelligente. Il segreto è non fermarsi mai, lavorare 24 ore al giorno".