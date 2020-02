È arrivata in elicottero, da vera star (qual è). Georgina Rodriguez sarà al fianco di Amadeus nella terza serata del Festival e l'attesa per il debutto televisivo italiano della fidanzata di Cristiano Ronaldo è tanta. Come tantissima è la curiosità sulla presenza o meno del campione della Juventus al Teatro Ariston, che avrà in Roberto Benigni e Mika i super ospiti del giovedì, nella puntata consacrata alle cover. "Non ho il suo numero, non credo verrà - ha dichiarato in conferenza stampa il conduttore della kermesse - manderà un omaggio floreale a Georgina, la guarderà da casa...". Ieri sera era stata la modella argentina a regalare un mazzo di rose (e una nuova fuoriserie...) al portoghese, organizzando con degli amici una festa a sorpresa per i suoi 35 anni in un ristorante nel centro di Torino; resta da capire, ora, se CR7 ricambierà... volando a Sanremo per assistere allo show, come fece già in occasione del "blitz" per gli European Music Awards dello scorso novembre a Siviglia, quando accompagnò la sua dolce metà, co-presentatrice di un premio.