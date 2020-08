1/14

L'avevamo lasciato in lacrime, in un San Siro deserto, per l'ultima partita con la maglia del Milan dopo 6 stagioni in rossonero e un contratto in scadenza che non sarà rinnovato. A distanza di una settimana dal match contro il Cagliari torna il sorriso a Giacomo Bonaventura, che ha sposato nelle Marche la sua fidanzata storica, la bellissima Federica Ziliani. (Foto Instagram @federica.ziliani_)





Bonaventura-Milan, ultima partita e addio tra le lacrime. VIDEO