Giacomo Bonaventura lascia il Milan tra le lacrime, in un San Siro deserto per le restrizioni imposte dal Covid. Il centrocampista, al termine della gara contro il Cagliari, è stato l'ultimo ad abbandonare il campo visibilmente commosso. Bonaventura è in scadenza di contratto e non rinnoverà dopo 6 anni in rossonero

MILAN-CAGLIARI 3-0: GOL E HIGHLIGHTS