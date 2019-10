In avvio di gara Moto2, al primo giro, su uno dei punti più critici della pista di Phillip Island, lo spagnolo Iker Lecuona centra Luca Marini e Marco Bezzecchi. I due, compagni di Team nel 2020 con Sky VR46, si ritrovano a terra. Per loro il GP è già finito. Marini dispiaciuto anche per Bez, va ad abbracciarlo. Sotto i frame dell'episodio