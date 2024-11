Moto2 e Moto3, test Jerez: Canet e Carpe davanti

Come per la MotoGp, anche Moto3 e Moto2 hanno già cominciato la nuova stagione con la prima sessione di test. Le due categorie di supporto si sono spostate a Jerez, e nel primo giorno di prove in Moto2 il più veloce è stato Aron Canet, che ha ricominciato da dove aveva lasciato ma con una moto diversa. Infatti a Jerez ha debuttato la nuova Kalex 2025, che il pilota di Fantic ha portato in testa alla classifica davanti al brasiliano Moreira di Italtrans. Riscontri positivi in staccata, inserimento e percorrenza, per una moto che sembra quindi migliorata in tutti i punti chiave. Inserimento in curva migliore anche per Salac, al debutto sulla Boscoscuro insieme a Marc VDS. Giornata da rookies interessante perché c'erano insieme uno contro l'altro Alonso, Holgado (adesso compagni in Aspar), Veijer e Ortolá. Manco a dirlo, il più veloce tra loro David Alonso, a un secondo e sette da Canet, contento del primo approccio sulla Moto2 ma con qualche difficoltà a controllare pienamente una moto più grande e potente della Moto3 con cui ha vinto 14 gare nel 2024. Holgado immediatamente dietro, poi Veijer, che ha avuto una giornata prudente dopo una caduta, e Ortolá che sta prendendo confidenza con la Boscoscuro prima di spingere forte.