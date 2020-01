MotoGP, il calendario del Mondiale 2020

Di più non potevano essere: il Mondiale 2020 ha raggiunto il numero massimo di Gran Premi consentiti dall'attuale contratto tra Dorna e i team costruttori. Si tratta di 20 gare, la cui novità principale è quella in programma a metà luglio in Finlandia, al KymiRing. Per arrivare in Europa bisogna aspettare il 3 maggio, quando il Motomondiale farà tappa in Spagna al circuito di Jerez dedicato ad Ángel Nieto; i primi 4 appuntamenti sono in Qatar, Thailandia, Stati Uniti e Argentina. A febbraio scatteranno i test prestagionali della MotoGP, tra Malesia e Qatar, gran finale della stagione come per il 2019 sul tracciato di Valencia. Sky trasmetterà tutti i gran premi di MotoGP sia nella stagione 2020 che nella stagione 2021.



Ci sarà una nuova coppia di fratelli in pista, e che coppia: assente Lorenzo, al suo posto in Honda al fianco di Marc Marquez ci sarà il fratello Alex, Campione del mondo di Moto2 nell'ultima stagione. Marc, che in tasca ha già sei titoli del Mondiale di MotoGP, partirà da favorito anche quest'anno, ma nella lotta al titolo attenzione all'armata Ducati Dovizioso-Petrucci, a quella Yamaha Rossi-Vinales e alla crescita di Quartararo (già tra i protagonisti del 2019).

Calendario MotoGP, date e orari del Mondiale 2020

Queste le date dei 20 GP del Mondiale 2020, con gli orari in cui sarà possibile seguire in Italia le gare di MotoGP.

GP QATAR: 8 marzo - ore 18

GP THAILANDIA: 22 marzo - ore 9

GP STATI UNITI: 5 aprile - ore 21

GP ARGENTINA: 19 aprile - ore 20

GP SPAGNA: 3 maggio - ore 14

GP FRANCIA: 17 maggio - ore 14

GP ITALIA: 31 maggio - ore 14

GP CATALUNYA: 7 giugno - ore 14

GP GERMANIA: 21 giugno - ore 14

GP OLANDA: 28 giugno - ore 14

GP FINLANDIA: 12 luglio - ore 14

GP REPUBBLICA CECA: 9 agosto - ore 14

GP AUSTRIA: 16 agosto - ore 14

GP GRAN BRETAGNA: 30 agosto - ore 14

GP SAN MARINO: 13 settembre - ore 14

GP ARAGON: 4 ottobre - ore 13

GP GIAPPONE: 18 ottobre - ore 8

GP AUSTRALIA: 25 ottobre - ore 5

GP MALESIA: 1 novembre - ore 8

GP VALENCIA: 15 novembre - ore 14