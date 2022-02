Foggia sempre davanti in Moto2, Corsi 4° in Moto3

In Moto3 il pilota Leopard fa la differenza nonostante pochi giri percorsi per il dolore al piede infortunato. Subito dietro Andrea Migno. In Moto2 ancora super Chantra, Corsi quarto in una giornata piena di cadute

Dennis Foggia continua a essere imprendibile. Il pilota italiano ha sfiorato il Mondiale 2021 con una rimonta straordinaria in Moto3 su Acosta, sfumata per un soffio. E ora, nei primi test stagionali a Jerez, ha già dimostrato di essere inevitabilmente il favorito per il prossimo campionato. Infortunato e dolorante, è riuscito a mettersi davanti a tutti con soli 30 giri in 1’45.3, vicino al record della pista di Migno, immediatamente alle sue spalle. Ottima giornata per il pilota del team Snipers, deciso passo avanti sia per lui che per il compagno Alberto Surra nella mattinata finalmente senza vento del circuito spagnolo. Tatay è sempre il migliore tra i piloti Ktm con tanti giri di qualità, terzo davanti a Suzuki e Sasaki dello Sterilgarda Max Racing, già a proprio agio nella nuova squadra, quella di Biaggi. Per Suzuki giornata difficile a causa di una caduta senza conseguenze per lui ma dannosa per la moto. Comunque è andato via dalla pista soddisfatto per l’approccio con Leopard.

Continua il percorso di crescita su Honda di Riccardo Rossi. Il team Sic58 è molto soddisfatto del lavoro del pilota ligure, che ha girato con ritmo costante e sempre in solitaria. Anche il compagno Fellon è migliorato rispetto alla prima giornata, anche se il miglior tempo è arrivato nella scia di Rossi. Conta poco, perché il focus era quello di concentrarsi più sulla costanza che sul time attack. Mentre Bertelle e Bartolini stanno prendendo fiducia con il Mondiale, e sono molto contenti del loro lavoro nonostante i dolori muscolari prodotti dai tanti mesi senza moto, qualche difficoltà in più per il team MTA di Nepa e Ortolá, perché nonostante le molte mosse per migliorare il feeling dei due piloti non è stato ancora trovato il modo di dar loro la fiducia completa sull’anteriore.