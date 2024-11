Nel 2025 Marc Marquez farà coppia con Francesco Bagnaia nella Ducati factory. Lo spagnolo, a margine di un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito al suo prossimo compagno di squadra: "Non ci sarà un numero 1 o un numero 2, ma quello che avrà più voce è Pecco perché ha vinto 11 gare. Poi vedremo, ma non sarà solo un Mondiale tra me e Bagnaia"

L'arrivo di Marquez nella Ducati ufficiale attirerà ancora più attenzioni verso la squadra di Borgo Panigale. Lo spagnolo formerà una coppia da sogno con Francesco Bagnaia nel Mondiale 2025. "È una situazione che non avevo vissuto fino ad ora - spiega Marc nel corso di un evento organizzato in Spagna dallo sponsor Estrella Galicia -. Non ci sarà numero 1 o numero 2, ma quello che avrà più voce in capitolo è Pecco perché ha vinto 11 gare. È lui che deve prendere la guida in queste prime gare. Poi, vedremo. Non sarà solo un Mondiale tra me e Bagnaia. E poi non corre soltanto la Ducati. Ci sono Jorge Martín, Acosta... vedremo. Noi cercheremo di dare il cento per cento. Sono consapevole che sarà molto difficile".