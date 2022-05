6/18 ©Getty

Si arriva in Francia con un francese (ok, va bene, italo-francese…) in testa al campionato e reduce da due podi nelle due gare europee. Si tratta, naturalmente di Fabio Quartararo che in casa potrebbe cercare di ripetere il successo portoghese di Portimao. In effetti si tratta di un tracciato che la Yamaha può affrontare con una certa tranquillità, visto che il traguardo è immediatamente dopo le ultime due curve da raccordare e che quindi, se si esce per prime dall’ultima curva, non c’è il pericolo che chi sta dietro possa superare di motore