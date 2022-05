Prima di concentrarsi sul GP Le Mans, Quartararo ha fatto visita al PSG, prendendo parte all'allenamento della squadra al Parco dei Principi. Il pilota francese è arrivato allo stadio con la sua moto (proprio come Max Biaggi all'Olimpico nel 1994). Poi ha ricevuto in regalo la maglia di Mbappé e quella di Neymar. Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, è rimasto impressionato dalla Yamaha di Quartararo, al punto da voler salire in sella per scattare una foto (immagini da Instagram @fabioquartararo20)