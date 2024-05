L’autodromo del Mugello ha adottato 120.000 api impollinatrici con il loro nido in cinque arnie posizionate all'interno della curva San Donato, la prima dopo il rettilineo principale. L'inaugurazione è avvenuta assieme ai piloti. Per l'occasione il cordolo interno della curva colorato di giallo e nero, i colori che identificano questi preziosi insetti. GP Italia: venerdì si parte alle 10.45 per le Libere, poi alle 15 le pre-qualifiche. Sabato Sprint alle 15, domenica GP alle 14

