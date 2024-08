Il GP inglese ci ha fornito ben 4 conferme. La prima è che Enea Bastianini è uno dei migliori, è ancora quello che si era meritato il posto in Ducati ufficiale a fianco di Bagnaia. A Silverstone ha infatti conquistato la sua prima doppietta sprint-Gp della carriera dimostrando che quando riesce a risolvere il problema delle qualifiche, cioè non è costretto a spremersi in lunghe ed estenuanti rimonte, per la vittoria lui c’è ed è uno difficile da battere per chiunque. Bene, vorrà continuare a lasciare sempre più amaro in bocca ai vertici di Ducati che hanno scelto di tenere Marc Marquez e lasciar partire il romagnolo in direzione KTM e Jorge Martin verso l’Aprilia. D’altronde tutto non si può avere, né tenere in questo caso. Proprio Martin con due secondi posti alle spalle del Bestia ha riconquistato la leadership del mondiale perduta in Germania. Non è stato quell’ammazza gare che ricordiamo, ma ha messo in mostra una qualità che alla fine potrebbe fare la differenza nella lotta per il titolo e cioè il saper ragionare: non ha rischiato di cadere per tenere testa ad un avversario in quel momento più veloce di lui e si è “accontentato” di finirgli alle spalle. Ripeto, i mondiali si vincono coi successi, ma anche mettendo insieme le sconfitte. Concetto che Martin sembra aver assimilato come d’altronde sa bene Pecco Bagnaia. Il bicampione della MotoGP dopo una caduta al sabato, ha intuito che non era giornata ed infatti si è accontentato di un terzo posto che lo mantiene a soli 3 punti di distacco dallo spagnolo della Pramac. In fondo anche questa una conferma dell’assoluta maturità e capacità di ragionare del fresco sposo. La quarta conferma è Marc Marquez pure stavolta il migliore dei piloti in sella alla moto del 2023 anche se si sta accorgendo di un aumento del divario con la moto più attuale. D’altronde è sempre stato così e quest’anno può anche essere più marcato il progresso della moto più recente. Resta comunque un Marquez molto efficace e veloce. Chissà se potrà vincere già quest’anno la sua prima gara con la Ducati? Io personalmente la vedo difficile, ma con un pilota così non si può dare mai nulla per scontato.