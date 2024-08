Ultimo atto del weekend di MotoGP in Austria, con il semaforo verde della gara lunga che partirà alle 14 (da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Martin scatterà dalla pole position con Bagnaia, vincitore della Sprint, e Marc Marquez in prima fila subito alle sue spalle. Pecco e Jorge sono a pari merito in classifica, chi sarà leader solitario dopo la gara di oggi? Intanto in Moto3 vittoria di David Alonso, in Moto2 trionfo di un super Celestino Vietti

LA GRIGLIA DI PARTENZA