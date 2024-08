Quello d'Austria, undicesimo appuntamento della stagione, è un Gp solo all'apparenza facile. Il circuito è rapido, con poche curve ma molto tecnico: difficile fare il giro perfetto. Bagnaia e Martin sono i grandi favoriti, ma occhio a Bastaianini, l'outsider in grande fiducia. E Ktm? In tre giorni si decide la stagione (e forse anche la prossima). Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un grande weekend