Marc Marquez non ce la fa più. Si vede, si sente, si percepisce, lo urla il suo modo di correre che ha una voglia pazzesca di vincere la sua prima gara con Ducati. Si tratti di una Sprint o di un GP conta niente. Oggi una volta finito secondo per la penalizzazione di Martin, lui che era comunque terzo, ha provato a spingere al massimo per raggiungere Bagnaia, ma è caduto. Ci sta, tanto il traguardo più realistico per lui quest’anno è davvero mettere insieme podi e magari una o più vittorie, ma non sapeva che in quel giro durante il quale ha accorciato di 3 decimi il suo distacco da Pecco, il campione del mondo stava provando una mappa meno aggressiva sulla gomma posteriore per preparare meglio la gara lunga di domani. Insomma, non sarebbe comunque stata giornata. Podio buttato (5) e il fratellino Alex in terra alla prima curva riparte ma chiude ventesimo (4). Brutto sabato, purtroppo, per il team Gresini.