Chiusura del cerchio per Celestino Vietti, vincitore ad un anno di distanza sullo stesso circuito che lo aveva visto trionfare il 20 agosto 2023. Ha semplicemente dominato, pole, vittoria di forza: il Vietti che c’è, ma non sempre riesce a venir fuori, ad esprimere tutta quella qualità. Speriamo sia un inizio, un punto a capo. 10 e lode. Bella la lotta per le altre due posizioni sul podio tra tre piloti bravi ed aggressivi: secondo Lopez (9), davanti ad un rimontante e ultimamente sempre in crescita (terzo podio consecutivo) Dixon (8) e ad un Canet come sempre meno efficace alla fine di quanto non sia all’inizio (8). Quinto un Arbolino (7) tutto sommato tranquillo. Male Garcia che prende pure un long lap e che resta saldamente primo in classifica nonostante un modesto 14° posto (4) e anche grazie all’infortunio di Ogura che si è fatto male, non ha corso e resta secondo a meno 20 punti. Neanche Joe Roberts ha saputo approfittare al massimo dell’opportunità finendo nono (6). Malissimo Aldeguer 4, e gara difficile per uno dei 2 commentatori più veloci del mondo (se la gioca con Pol Espargaro che quando non corre come qui collabora con la tv spagnola) Mattia Pasini, 23° dopo anche un long lap: non è questa una pista amica per molti.