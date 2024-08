Bagnaia ha analizzato la sua Sprint Race su Sky Sport: "Semplicemente quello che è successo ieri mattina è successo anche oggi pomeriggio. Va al di là delle nostre capacità, di quello che possiamo fare sulla moto e di quello che può fare la mia squadra. È casuale, capita". Il pilota Ducati poi parla anche della partenza: "Per la partenza ieri ci era stato promesso che avrebbero fatto il loro lavoro. Stamattina dopo le qualifiche avrebbero potuto far qualcosa secondo me. Ma in ogni caso la partenza è stata abbastanza un disastro, ma sono riuscito a non perdere così tanto ed ero ancora lì. Quando sono arrivato in curva 5 dove ho passato Oliveira ho capito che c'era qualcosa che non funzionava. Appena provavo a fare angolo con i freni avevo dei gran bloccaggi, da lì la situazione è solo peggiorata. È stata una gara difficile: non riuscivo a inserire, non riuscivo a entrare, giravo veramente piano, gara davvero tosta". In chiusura su Marquez e Martin: "La mia ambizione è quella di provare a vincere tutte le gare. A essere realisti il potenziale era provare a lottare con Martin perché avevamo un passo simile. Marc sta riuscendo in qualcosa che a tutti gli altri piloti viene molto complicato, fa tanto angolo e la moto non gli chiude e non gli si muove davanti e in questa cosa sta facendo la differenza. Avrei faticato a seguirlo ma ci avrei provato senza dubbio, magari avrei provato a infastidirlo un po' perché ero sicuro che se qualcuno gli si fosse messo davanti avrebbe fatto fatica. Vedremo domani che correremo con un'altra gomma dietro e a questo punto spero vivamente che sia a posto con il resto".