Gran finale ad Aragon, con i piloti in pista alle 14 per la gara lunga LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marc Marquez, dominatore del weekend fin qui, scatterà dalla pole e proverà a bissare il successo nella Sprint con cui ha spezzato un digiunto di 1042 giorni. Con lui in 1^ fila Acosta e Bagnaia, mentre Martin scatterà dalla 4^ casella e Bastianini dalla 14^. In Moto3 vittoria di Rueda con un super Lunetta sul podio, in Moto2 trionfo di Dixon su Arbolino

LA GRIGLIA DI PARTENZA