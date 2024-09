Dopo una partenza molto difficile causa la terza posizione sulla griglia di partenza dal lato sporco e una costante e difficile rimonta Pecco Bagnaia è arrivato a giocarsi il podio con Alex Marquez e tra i due c’è stato un incidente quando lo spagnolo è andato lungo, Pecco lo ha affiancato nel mezzo di una "S" e si è messo davanti, ma Alex non si è accorto di lui e lo ha toccato sul posteriore. La colpa? Di Alex, piccola, ma determinante: non ha guardato se dopo il suo lungo aveva Pecco di fianco e ha centrato il campione del mondo che lo aveva già praticamente superato. Bagnaia colpito, in terra tutt'e due, brutto incidente da vedere, ma per fortuna senza conseguenze fisiche. Naturalmente Alex non si considera colpevole è normale. L'avesse visto avrebbe evitato una caduta così pericolosa. Però per il campionato ora il distacco è a favore di Martin per 23 punti, ed è questa la seconda volta che Pecco cade in un incidente prima con Marc e stavolta con Alex. Che dire, voto difficile 8 a Pecco per la rimonta, 8 ad Alex per la gara. Però è più importante l’incidente.