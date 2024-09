A Misano è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16. Bagnaia a Sky: "Chiedo scusa ad Alex per le dure parole, ma resto della mia idea sull'incidente di Aragon". Al fianco di Pecco parlano il leader del Mondiale Martin (ora a +23), Marc Marquez, reduce dal doppio trionfo al Motorland, ed Enea Bastianini. Intanto ufficiale Miguel Oliveira in Yamaha Pramac: il portoghese ha firmato un biennale

BAGNAIA TORNA SULL'INCIDENTE CON ALEX MARQUEZ