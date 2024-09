Introduzione

Nella giornata di sabato, come da tradizione, sono stati svelati i caschi speciali pensati da alcuni piloti per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Una nuvola rossa per Bagnaia, mentre Bezzecchi propone una "Rivoluzione Romantica" con una dedica a Misano. Casco stroboscopico per Fabio Di Giannantonio. Ecco tutti i dettagli

