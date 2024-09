MotoGP no-stop. Archiviato il GP di San Marino i piloti sono pronti a tornare in pista a Misano per una giornata di test. La sessione mattutina è in programma dalle 9 alle 12.45, quella pomeridiana inizierà alle 14.35 (dopo la pausa pranzo) e si concluderà alle 18. Non ci sarà Di Giannantonio, la sua spalla ha bisogno di riposo dopo il weekend di gara. In dubbio Mir e Marini, che hanno saltato il GP. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale nel nostro liveblog, dalle 12 continui collegamenti su SkySport24