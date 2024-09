Introduzione

Gara condizionata dalla pioggia per Martin a Misano. Al 7° giro il pilota spagnolo, in quel momento in seconda posizione alle spalle di Bagnaia, è tornato ai box per prendere la moto da bagnato in seguito a uno scroscio d'acqua, ma dopo poco è dovuto rientrare per riprendere quella da asciutto scivolando fino al 15° posto. "È chiaro che è stato un errore di strategia - ha spiegato su Sky -. Avrei dovuto anche aspettare la scelta di Bagnaia, visto che è il mio avversario principale. Questo è sicuro, lo so. Ho preso un punticino, però sono veloce e se non avesse piovuto penso che me la sarei giocata con Pecco"

