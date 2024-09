Introduzione

MotoGP di nuovo in pista per l'ultima giornata di test ufficiali a Misano prima della fine della stagione 2024. Diverse le novità provate, con Ducati che ha testato un nuovo telaio e ha raccolto molti dati. Yamaha ha lavorato su una nuova specifica del motore in vista del 2025, Aprilia su elettronica e ciclistica. Le novità più rilevanti, però, sono state per KTM e Honda. Di seguito il lavoro svolto in dettaglio dai team in giornata. Il Mondiale tornerà nel weekend del 20-22 settembre per il Gran Premio di Emilia Romagna, di nuovo sul circuito di Misano: tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

