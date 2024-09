Gran Premio di San Marino molto spettacolare. In Moto3 le Honda sono tornare competitive e lasciano intravedere belle cose per il 2025, ma quest'anno Alonso non sembra avere rivali. In Moto2 bene anche Ogura, che ha approfittato dei problemi fisici di Garcia per prendersi la vetta del Mondiale. Prossima tappa in Emilia-Romagna, poi si passa al tour asiatico: vincere qui sarà molto importante per le sorti del campionato