La moto stra-dominatrice del campionato ha proposto la novità più eclatante: la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez, futuro pilota ufficiale a fianco di Bagnaia ed entrato come guastatore di equilibri delicati nella lotta per il mondiale. Ora il campione del team Gresini è a 53 punti di distacco da Martin, che comanda la graduatoria. Alla fine mancano 7 GP, per la MotoGP significa che ci sono ancora in palio ben 259 punti (25 la domenica e 12 il sabato nella Sprint) il che tiene Marc in gioco (insieme a Bastianini staccato di 62) per il titolo. Insomma una bella bega in più per i due litiganti. Marc ha guidato benissimo, ha sfruttato il momento di incertezza quando è cominciato a piovere e ha poi dominato un GP da campione qual è.