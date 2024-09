Introduzione

Massimo dei voti per Bagnaia, che vince a Misano e accorcia nel Mondiale a -4 da Martin, secondo al traguardo davanti a Bastianini. Yamaha in ripresa, ancora male Aprilia e Honda. Domenica 22 settembre il GP Emilia-Romagna alle 13 in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

