Gran finale a Misano, in corso il GP Emilia-Romagna in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Fuga del leader Jorge Martin e di Bastianini, più staccato Bagnaia in terza posizione. Poi Marc Marquez e Bezzecchi. Scivolate per Binder e Acosta, entrambi erano in quarta posizione. In Moto3 vince David Alonso, in Moto2 incredibile trionfo di Vietti al fotofinish

F1 A SINGAPORE, LA GARA LIVE