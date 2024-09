"Per non perdere troppo a inizio gara ho spinto molto in frenata e non avevo più tanta gomma. Nel giro in cui mi sono steso ho frenato poco prima dei 20 metri alla 8 e sono caduto nonostante fossi dritto, perché avevo 32° di inclinazione. Queste cose non succedono e non devono succedere, ma evidentemente ne scopriamo sempre di più".