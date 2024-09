A Mandalika è in corso la conferenza piloti su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Bagnaia: "Sono a -24 punti, dovrò essere aggressivo". Martin: "Non voglio mettermi pressione, sarò più concentrato per evitare errori come quello del 2023". Bastianini: "Devo vincere tante gare per recuperare il gap in classifica". Marquez: "Obiettivo stagionale raggiunto, voglio continuare a divertirmi". Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si scende in pista, con le FP1 in programma alle 4.45

