Una gara da mettere in bacheca, nell'archivio tra le più belle, veloci e incerte viste negli ultimi millenni. Davvero: Celestino Vietti, Aron Canet e Tony Arbolino hanno corso ad un ritmo pazzesco, velocissimo, quasi ogni giro sotto il record di 14 giorni fa con una costanza incredibile fino ad un finale pazzesco con un vincitore, Vietti, per l'infinitesima distanza di 29 millesimi di secondo su Canet che era uscito per primo dall'ultima curva, ma un po' troppo stretto, dopo aver passato un Arbolino eccezionale che era davanti ma non gli è entrata una marcia ed ha dovuto allargare la curva del carro, una delle ultime tre. Insomma una gara davvero leggendaria: 10 e lode a tutti e 3 i protagonisti di questa meraviglia. Dopo l'errore di Garcia (3), Ogura porta così a 22 punti il suo vantaggio in classifica dopo un ottimo quarto posto che oggi significa moltissimo visto come andavano quei 3 là davanti (9). Ha recuperato punti sul secondo anche Joe Roberts, 8. Bello rivedere due italiani sul podio, due piloti che l'anno prossimo potranno essere in lotta per il mondiale. Da segnalare che Canet sta diventando sempre più specialista di secondi posti in Moto2 con 18, come lo svizzero Luthi. Per la quinta volta "Tattoo" Canet finisce a meno di un secondo di distacco dal vincitore, due settimane fa alla prima gara di Misano fu secondo a 609 millesimi. Per dimostrare che è quasi un destino per lo spagnolo basti ricordare che a Barcellona 2022 perse per 81 millesimi da…Vietti.