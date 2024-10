Introduzione

Il penultimo giro della Sprint Race di Motegi è stato infiammato dal duello per la seconda posizione tra Bastianini e Marc Marquez. Ad avere la meglio è stato il pilota italiano, che ha chiuso alle spalle di Bagnaia: "Quando sei in lotta ti si accende qualcosa in più - ha commentato a Sky il romagnolo -. A nessuno piace essere superato". Lo spagnolo applaude l'avversario: "Nell'ultimo giro ha difeso molto bene, non mi ha dato chance di riprovarci". Domenica alle 7 la gara lunga in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA