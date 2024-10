A Motegi è in corso la gara MotoGP, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Acosta è scattato dalla pole, Bagnaia alle sue spalle: Pecco proverà a fare il bis dopo la Sprint di ieri, per ridurre ancora il gap in classifica su Martin (è a -15). Incognita meteo anche oggi, con la pioggia che ha condizionato la gara Moto2 vinta da Gonzalez. In Moto3 trionfo di David Alonso, che si è laureato campione del mondo con 4 gare di anticipo

