A Motegi, sopra al circuito, domina, se non il più bello, uno dei primissimi musei dedicati ad auto e moto dell’universo, il Museo Honda, che racchiude anche molti pezzi rari di altre marche. A pensare alla geniale, straordinaria creatività meccanica che c’è esposta e coccolata là dentro e confrontarla con quanto si vede in pista adesso viene da piangere. Speriamo che, dopo i cambiamenti in Yamaha, l’arrivo di un tecnico come Romano Albesiano da Aprilia ad Honda possa far tornare la casa più grande del mondo ai suoi livelli. Così, come quest’anno, è sinceramente umiliante e il motociclismo giapponese non lo merita.