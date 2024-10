Introduzione

Quattro gare (e altrettante Sprint) al termine della stagione 2024 e ancora tutto aperto. Pecco Bagnaia e Jorge Martin si giocheranno il titolo Mondiale molto probabilmente fino all'ultimo appuntamento di Valencia: un testa a testa che va avanti da inizio campionato e che al momento vede in vantaggio lo spagnolo con 10 punti di vantaggio sul torinese. Ripercorriamo allora i risultati dei due duellanti per il titolo negli ultimi quattro circuiti del calendario, per capire dove potrebbe partire favorito l'uno e dove l'altro in questo entusiasmante rush finale da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE